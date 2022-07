„Treffpunkt Bürgermeister“ in Brunnenfeld

Bludenz. Dass Sprechstunden beim Bludenzer Bürgermeister auch außerhalb des Rathauses passieren können, beweist das neue Sprechstundenformat.

Mit dem „Treffpunkt Bürgermeister“ wird Bürgermeister Simon Tschann jeden Monat einen anderen Stadtteil besuchen. Bevor es nun in die Sommerpause geht, fand am Dienstag das Treffen in Brunnenfeld im Vereinslokal der Dorfgemeinschaft Brunnenfeld statt.

„Treffpunkt Bürgermeister“ bietet die Möglichkeit in lockerer Atmosphäre ins direkte Gespräch mit dem Bürgermeister zu treten. Präsent zu sein und mit den Menschen in allen Siedlungen und Stadtteilen direkt und unkompliziert ins Gespräch zu kommen, steht im Vordergrund. „Es macht Spaß, das Format der Bürgermeister-Sprechstunde mit neuen Ansätzen zu verbinden. Die wöchentliche Sprechstunde im Rathaus einmal im Monat in einem Bludenzer Stadtteil abzuhalten, schafft eine großartige Gesprächskultur mit den Bürger*innen vor Ort“, so Bürgermeister Simon Tschann