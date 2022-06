„Treffpunkt Bürgermeister“ als niederschwelliges Gesprächsangebot

Bludenz. Zu den Bludenzerinnen und Bludenz in die Stadtteile gehen und zuhören – „bei da Lüt si und zualosna“ - das sind die Ziele des „Treffpunkt Bürgermeisters.

Das Ende der Corona-Einschränkungen und der herannahende Sommer laden zum Rausgehen ein. Deshalb will auch Bürgermeister Simon Tschann vermehrt raus aus dem Rathaus und hinein in die Bludenzer Stadtteile. Seine wöchentliche Sprechstunde, die normalerweise in seinem Büro stattfindet, soll ab sofort einmal im Monat an wechselnden Orten im gesamten Stadtgebiet vonstattengehen.