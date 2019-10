Treffpunkt Bücherei-Spielothek Lochau: Projekte im Rahmen der Leseerziehung

Lochau. Das Vorlesen von Bilderbüchern oder die Auseinandersetzung mit Sachbüchern spielt für die Sprach- und Leseförderung eine wichtige Rolle. Und die Öffentliche Bücherei-Spielothek in Lochau setzt hier als „Zentrale Schulbibliothek“ immer wieder höchst motivierende Akzente.

„Dieses Buch habe ich heute in der Bücherei ausgeliehen“, erzählt die Stoffpuppe Fanny den Erstklässlern (1.a Klasse) der Volksschule Lochau im Rahmen der allgemeinen Ersteinführung in die Nutzung „ihrer Schulbücherei“ durch die Schulbibliothekarin Christine Swoboda. Die Kinder durften nach dieser spannenden Buchvorstellung dann auch selber noch Bücher ausleihen.

Auch die Vorlesestunde mit dem Kamishibai, einer Erzähltechnik aus Japan, kam bei den jungen Zuhörern aus der 1.b Klasse der Volksschule Lochau bestens an. In diesem Bilderbuchkino konnten die Kinder den abenteuerlichen Besuch von Fuchs, Henne und Maus in der „Pippilothek“ hautnah miterleben.