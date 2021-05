Treffpunkt Bregenz Promenaden-Wirte präsentierten ein Zeichen für Zusammenarbeit

Promenaden-Wirte präsentierten ein Zeichen für Zusammenarbei, Gemeinsam kreiert, gemeinsam serviert

Bregenz. Vergangenen Montag präsentierten die Bregenzer Promenaden-Wirte einen gemeinsamen Rosé am Molo am See in Bregenz. Damit wollten die Gastronomen gemeinsam ein Zeichen für Zusammenarbeit in herausfordernden Zeiten setzen. Bei einer Verkostung von verschiedenen Rosé-Weinen aus der Provence im Wirtshaus am See bei Martin Berthold entstand der Wunsch nach einem eigenen Rosé für die Bregenzer Seepromenade bzw. für die Restaurants, Cafés und Bars vom Pier 69 bis zum Freischwimmer am Hallenbad.