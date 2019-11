Treffen von Exekutive und Justiz der Bodenseeregion

Zwei Mal jährlich treffen sich die Behördenleiter der Staatsanwaltschaften und Polizeiorganisationen der Bodenseeregion zum Erfahrungsaustausch.

Geklärter Bankraub

Als Beispiel für erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Anrainerstaaten, wurde insbesondere der geklärte Bankraub in Lustenau vom 30. August dieses Jahres diskutiert. Der Überfall selbst fand in Vorarlberg statt, der Täter wurde von der Kantonspolizei Graubünden festgenommen und seine Wohnung in St. Gallen von der Kantonspolizei St. Gallen durchsucht. Da das Fahrzeug in Liechtenstein zugelassen war, wurde die Fahndungsmaßnahmen auch mit den dortigen Behörden koordiniert.