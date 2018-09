Treffen der Oldtimer Modellflieger in Altach

Oldtimermodelle aus längst vergangener Zeit können beim Schaufliegen bestaunt werden

Altach Auch heuer folgten wieder etliche Piloten und Zuschauer dem Aufruf des Modellflugvereins Altach und zeigten ihre sehr liebevoll gebauten Oldtimer bei Traumwetter auf dem Modellflugplatz. Die Begeisterung für die „fliegenden Kisten“ aus dem vergangenen Jahrhundert ist groß. Und so werden an diesem Wochenende viele Piloten aus ganz Österreich, der Schweiz und Deutschland zum Oldtimer-Treffen in Mäder zusammenkommen.

Helmut Mathis (Obmann und Fluglehrer) ist es wichtig anderen beim Bauen ihrer Modelle zu helfen, Zeit miteinander zu verbringen und eben solche Veranstaltungen wie den Oldtimer-Flugtag zu organisieren. Auch die Jugendarbeit liegt ihm sehr am Herzen. „Wir machen immer wieder größere und kleiner Veranstaltungen und Wettbewerbe für den Nachwuchs“, so Mathis. Interessierte Kinder und Jugendliche können dann im Verein testen, ob das Hobby eines ist, das auch auf längere Zeit Gefallen findet.

Ein anderes Unikat das es zu bewundern gilt ist das „Himmelsmoped“ welches 1920 von dem in Frankreich wohnhaften Österreicher Pischoff gebaut wurde. Im Maßstab 1:1,25 sind diese Oldtimer fast so groß wie die Originale. Und wer Morgen noch nichts vorhat sollte sich dieses Event nicht entgehen lassen. Ob Loopings, Rollen oder Turns die Piloten fliegen ein Manöver nach dem anderen. Mit der Fernsteuerung in den Händen zeigen sie anschaulich zu welchen erstaunlichen Kunstflugfiguren die originalgetreuen Nachbauten in der Lage sind. Der Eintritt ist frei und für beste Bewirtung ist an beiden Tagen gesorgt. LOA