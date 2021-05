Traumwochenende für die Akademie Vorarlberg

Im letzten Auswärtsspiel in dieser Saison gab es in Ried drei Siege, davon ein 8:2-Schützenfest.

War das ein Pfingstwochenende für die drei heimischen Akademie Mannschaften. Im letzten Auswärtsspiel in dieser Meisterschaft verließen alle drei Teams in Ried das Spielfeld als Sieger. Die Unter-18-Mannschaft mit Trainer Heinz Fuchsbichler fegte mit 8:2 über die Innviertler hinweg. Dabei lagen die ältesten Auswahl-Kicker des Landes nach zehn Minuten schon mit 0:2-zurück. In Überzahl – der Rieder Spieler Kilian Klimitsch wurde ausgeschlossen, war der Torhunger der Fuchsbichler-Truppe nicht zu stillen. Mit seinem Doppelpack liegt der Altacher Noah Bischof mit insgesamt fünfzehn Treffern in der Torschützenliste in Front. Zu Null-Siege feierten die Unter-16 bzw. Unter-15-Jährigen. Ein Doppelpack vom Götzner Dogukan Sismanlar und je ein Tor von Kapitän Filip Milojevic und des Wolfurter Tamar Crnkic beschert der Elf von Trainer Helmut Hafner einen überzeugenden 4:0-Erfolg. Der Höchster Melih Akubulut war mit seinen beiden Treffern bei den Unter-15-Jährigen der Matchwinner. Die U-16- und U-15-Mannschaft sind in der Tabelle jeweils Sechster.