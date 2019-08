Traumstart für zwei Teams der Akademie Vorarlberg

Traumstart für die neuen AKA Vorarlberg Trainer Heinz Fuchsbichler und Helmut Hafner im Westderby gegen Tirol

Einen geglückten Einstand als Trainer feierten Heinz Fuchsbichler (51) und Helmut Hafner (36) bei der Heimpremiere der Akademie Vorarlberg gegen die Alterskollegen aus Tirol. Die heimische Unter-15-Mannschaft fertigte die Tiroler mit 5:1 ab und steht zum Saisonbeginn seit vielen Jahren wieder an der Tabellenspitze. Der Feldkircher Filip Milojevic (32./80.), Eren Özcan aus Egg (9.), der Auer Christopher Olivier (79.) und der Rankweiler Osahenmwenda Amenaghawon (60.) sorgten dafür, dass Coach Helmut Hafner sich zum Debüt über den ersten Rang freuen durfte. Mit dem 5:1 waren die Tiroler noch gut bedient, denn die jüngsten Talente des Landes leisteten sich speziell in der ersten Hälfte den Luxus einen noch höheren Erfolg einzufahren. Erst als der SW Bregenz Kicker Samuel Jörg in der letzten Minute das 4:2 gelang, war der Heimerfolg für die Schützlinge von Heinz Fuchsbichler endgültig unter Dach und Fach. Zweimal machten die Tiroler den Rückstand wett. Für die Vorarlberger Auswahl schossen der Altacher Noah Bischof (9./75.), davon zur Führung einen sicher verwandelten Strafstoß und Alejandro Dominguez Mora aus Hohenems (41.) die siegbringenden Treffer. Dank der starken Vorstellung der Unter-18-Jährigen geht der erste Heimsieg auch in Ordnung. Einen Fehlstart legte die Unter-16-Elf mit Trainer Walter Bitriol hin. Zwischen der 52. und 60. Minute kassierte die Ländle-Truppe durch zwei individuelle Eigenfehler zwei Gegentreffer und die Niederlage konnte nicht mehr verhindert werden.