Traumjob oder mehr Gehalt?

Viele Menschen haben sich bereits mit dieser Frage auseinandergesetzt – manche bereuen ihre Entscheidung vielleicht, während andere mit ihrer Wahl zufrieden sind.

Für den Großteil der Gesellschaft spielt Geld eine entscheidende Rolle bei der Berufswahl. Doch für manche ist die Möglichkeit, in ihrem Traumjob zu arbeiten, der ultimative, Glücklichmacher. Den Job zu finden, der uns erfüllt macht, ist ein bekannter Satz. Ein Traumjob ist vergleichbar mit einer Traumreise – alles muss von Anfang bis Ende stimmig sein, um am Ende zufrieden zurückzukehren. Genauso ist es bei einem Traumjob, bei dem auch die Harmonie mit den Arbeitskollegen wichtig ist. Oftmals denken wir bei einem Traumberuf an unsere Lieblingsbeschäftigung, flexible Arbeitszeiten, nette Kollegen oder ein hohes Gehalt. Doch nur wenige verwirklichen tatsächlich ihren Traum von einem perfekten Wunschberuf.