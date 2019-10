Traumhaftes Kilbi Weättr am Sonntag

Wenn vom azurblauen Himmel eine strahlende Sonne lacht und es nach Käsdönnolo riecht, dann ist Kilbizeit.

Lustenau. Und wieder einmal wurde die Marktgemeinde am Kilbisonntag von Besuchern buchstäblich überschwemmt. Mit dem legendären Kettenkarussell, dem traditionellen Käsdönnolo und der spektakulären Landung der Fallschirmspringer mitten in der Menge, ist das größte Volksfest Vorarlbergs ein Pflichttermin für Jung und Alt. Die Kilbi-Eröffnungskinder aus den Volksschulen Rheindorf und Kirchdorf, waren mit bunten Kilbi-Shirts und Kilbi-Caps ausgestattet. Auf die Luftballons wurde bewusst verzichtet, um auch ein Zeichen im Sinne von „plastikfreies Lustenau“ zu setzen. Nur ein Luftballon wurde einsam in den Himmel geschickt, allerdings nur, um die Windrichtung zu beobachten, wegen der sehnlichst erwarteten Fallschirmspringer. Nachdem Kurt Fischer die Pimpo (Zapfhahn) für den Fassanstich von den waghalsigen Springern in Empfang genommen hatte, wurde die Kilbi feierlich eröffnet. Begleitet vom Lustenauer Musikverein und zum ersten Mal moderiert von Gernot Hämmerle, der Sprecher-Veteran Johannes Grabher ablöst. Mit einem guten Tropfen von Qualitätswinzer Kaspar Wetli aus Berneck, stieß man auf einen fröhlichen, aufregenden Kilbisonntag an.

Programm mit vielen Highlights

Auf der Bühne am Kirchplatz entführte die Showtanzgruppe „no limits“ das Publikum auf eine Musicalreise, Musikverein und die Akustikmusik „kurzfristig“ sorgten zusätzlich für musikalische Highlights. Albi Büchel machte für die Besucher den Zauberfuzzi und Edi 2000 schluckte und spuckte Feuer beim Freigeist. Während sich die Abenteuerlustigen ins Getümmel am Rummelplatz stürzten, spazierten andere gemütlich an den rund 160 Ständen vorbei, bestaunten das umfangreiche Angebot und ließen sich mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen.

Für jeden was dabei