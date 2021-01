Traumhafter Saisonstart in Gurtis

Ansturm bei perfekten Wintersportbedingungen - Familienfreundliches Skigebiet

NENZING Die Schilifte Gurtis sind erfolgreich in die Wintersaison gestartet. Am ersten Skitag am vergangenen Samstag erwarteten die zahlreichen Besucher bei über einem Meter Neuschnee perfekte Wintersportbedingungen. Zuvor hatten die Liftbetreiber vom Wintersportverein Gurtis alle Hände voll zu tun, um der Schneemassen Herr zu werden. Der Babylift war komplett im Schnee versunken und so musste am „Baliefer Lift“ noch fleißig gebuckelt werden, ehe die Piste für die Kleinsten befahrbar war. Auch am Latzer Wiesenlift und am Pultlift waren einige Vorbereitungen nötig, ehe der Liftbetrieb begann. Ebenso wurde auch der Winterwanderweg von der Skihütte Bazora nach Gurtis gespurt. „Ohne die Hilfe vieler freiwilliger Helfer wäre der Saisonstart nicht möglich gewesen“, erklärt Betriebsleiter Werner Jussel.