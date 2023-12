Traumhaften Deko-Christbaum selber basteln

Weihnachts-Basteltipp: Einen kleinen Deko-Weihnachtsbaum ganz einfach aus Pfeifenputzern basteln. Er eignet sich super als Dekoration oder auch zum verschenken.

Der erst Schritt ist, mehrere Pfeifenputzer in jeweils ungefähr vier gleichlange Stücke zu schneiden und diese einmal in der Mitte zu biegen. Als nächstes rollt man ein quadratisches Papier zu einem Kegel und klebt es fest. Anschließend schneidet man noch die untere Kante gerade. Nun können schon die Pfeifenputzer-Stückchen an den Papierkegel geklebt werden. Wer möchte, kann noch kleine Kugeln oder Zuckerstangen basteln und am Baum befestigen.