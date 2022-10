„Traumhafte“ Finissage in Dornbirn

Die Lerncafés der Caritas laden herzlich ein – und dieses Mal nicht, um gemeinsam zu lernen, sondern zur Finissage der Wanderausstellung "Kinderträume – Lebensträume“ in der Stadtbibliothek in Dornbirn. Am 12.Oktober, um 17.30 Uhr wird die Wanderausstellung offiziell in Dornbirn verabschiedet.

Kinderträume sind Lebensträume – sie brauchen Raum und Platz, um sich zu entfalten. Eine besondere Ausstellung gibt Lebensträumen von Kindern diesen Raum. In der Stadtbibliothek Dornbirn wurden Besucher*innen dazu eingeladen, darüber nachzudenken, was sie sich von ihrem Leben wünschen, welche Stärken und Ressourcen sie haben und wie ihre Träume Wirklichkeit werden.

In Kooperation mit der Druckerei Wenin und Sägenvier DesignKommunikation wurden die Träume der Lerncafé-Kinder von ihnen selbst eingefangen und einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Die Bilder sind bunt, kreativ und voller Lebensfreude! Und sie sind auch eine Einladung an uns selbst, das Träumen niemals aufzugeben!

Stadträtin Marie Louise Hinterauer, Caritasdirektor Walter Schmolly und die Kinder des Lerncafés Dornbirn freuen sich auf zahlreiche Besucher*innen bei der Finissage!

Finissage zur Wanderausstellung „Kinderträume – Lebensträume“

Wann: Mittwoch, 12. Oktober 2022, um 17:30 Uhr

Wo: Stadtbibliothek Dornbirn, Schulgasse 44a

Nähere Infos und Anmeldung zur Finissage und zur Ausstellung: