Traumeinstand für neues Trainerduo

HCB Lauterach gewann das erste Heimspiel mit neuem Trainergespann.

Beide Mannschaften starteten stark und konzentriert in die Partie. Nach einem sehr ausgeglichenen Start konnten die Welser in der 10. Minute mit 2 Toren in Führung gehen. Doch der HcB konnte durch einen 7-Meter (Ricardo Mager) und 2 schnelle Tore von Patrick Büchele und Philipp Baldauf den Rückstand egalisieren und man gingen erstmals in Führung. Bis zur Halbzeitpause konnte die Führung auf +3 ausgebaut werden (20:17).