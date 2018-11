Traumduo Soudek und Stanley lässt VEU Feldkirch jubeln

Mit einem 4:1 Sieg in Gröden holt die VEU Feldkirch wichtige Punkte und rückt wieder auf Tabellenrang drei vor.

Im Rückspiel mit dem Südtiroler Traditionsverein siegten die Montfortstädter auch im zweiten Aufeinandertreffen und holten sich nach zwei Heimniederlagen in Folge wieder Punkte. Großen Anteil am Sieg hatten die beiden VEU Topscorer Dylan Stanley mit 2 Toren und 2 Assists und Robin Soudek mit 2 Toren und einem Assist. Torjäger Soudek (21 Tore) und Vorlagenkönig Stanley (25 Assist) führen auch die jeweiligen Ligen Statistiken an und teilen sich in der Gesamtwertung gemeinsam den ersten Rang.