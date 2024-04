Traum vom Finale lebt

Entschlossener RHC Dornbirn ist bereit Serie auf heimischem Terrain auszugleichen.

Dornbirn. Nach der knappen Overtime-Niederlage beim Playoff-Auftakt in Uttigen steht der RHC Dornbirn vor der Herausforderung, die Serie auszugleichen. Mit Blick auf das Heimspiel am kommenden Samstag, um 18 Uhr, sind die Dornbirner entschlossen, aus den Fehlern zu lernen und sich intensiv vorzubereiten. Die Bedeutung eines Heimsieges ist für die Messestädter von entscheidender Wichtigkeit, um nicht bereits früh in der Serie in Zugzwang zu geraten. Die Teams sind auf Augenhöhe, weshalb jede Kleinigkeit über den Ausgang der Partie entscheiden kann.