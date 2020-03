Trauernden Kindern Halt geben

HoKi – Hospizbegleitung für Kinder und Jugendliche in Vorarlberg bietet Unterstützung und Beratung für Kinder bei Tod und Trauer.

Die Trauertreffs in Arbogast, Bludenz und Bregenz sind dabei eine besondere Form der Trauerbegleitung für Grundschulkinder - denn sie findet in der heilsamen Umgebung des Waldes statt.

„Trauernde Kinder wollen einfach nur mit anderen Kindern spielen und sich bewegen und manchmal brauchen sie Räume, um Gefühle auszudrücken und Trost zu finden“, so Beatrix Berthold, Koordinatorin von HoKi. Genau um solche geschützten Räume geht es in den Trauertreffs für Kinder und die Natur bietet dafür den optimalen Rahmen. „Denn oft fällt es den Kindern schwer, über das, was sie bewegt, zu sprechen. Erfahrene und qualifizierte TrauerbegleiterInnen sind für die Kinder da und unterstützen sie darin, Gefühle kreativ und spielerisch auszudrücken – auch ohne Worte. Das entlastet die kleinen Kinderseelen und hilft ihnen, mit dem Verlust eines lieben Menschen zu leben.“

Bei einer kleinen Jause ergeben sich Gespräche oder auch ein gemeinsames Schweigen. Alles ist möglich und erlaubt, was den Heilungsprozess der trauernden Kinder fördert. „Die Gemeinschaft und die Verbundenheit sind die festen Säulen dieser Trauertreffs, die Trost und Geborgenheit geben können in einer Zeit, die Angst, Tränen und Unsicherheit mit sich bringt“, so Beatrix Berthold abschließend. Und manches Mal nehmen die Kinder nicht nur die sinnlichen Anregungen des Waldes im Herzen mit nach Hause. Es kann auch sein, dass Stock und Stein oder ein Waldgeist mit nach Hause will!