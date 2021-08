Trauernde Kinder liebevoll begleiten

Die in Lustenau wohnhafte Sandra Staubmann arbeitet ehrenamtlich beim Kinderhospiz Vorarlberg (HOKI).

Lustenau Das herzhafte Lachen von Sandra Staubmann ist ansteckend. Die fröhliche junge Frau liebt das Leben und ist dankbar für ihre drei gesunde Töchter, die sie und ihr Ehemann in ihrer Patchwork-Familie haben. „Von diesem Glück möchte ich etwas an jene zurückgeben, die nicht so sehr auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, sagt sie. Sie arbeitet deshalb seit drei Jahren ehrenamtlich im Kinderhospiz (HOKI) und ist zur Stelle, wenn trauernde oder kranke Kinder Hilfe brauchen.

Wärme, Einfühlungsvermögen, Menschenliebe und vor allem Demut sind Eigenschaften, die für diese Arbeit unabdingbar sind. „Es ist ein sehr berührendes Gefühl, wenn sich die Kinder mir öffnen und über ihre Trauer zu sprechen beginnen.“ Was die wenigsten wissen: das Kinderhospiz betreut nicht nur schwer erkrankte Kinder, sondern unterstützt Familien bei den Trauerprozessen. Sie sind zur Stelle, wenn ein Familienmitglied gestorben ist, und helfen den Kindern im Umgang mit der Trauer. „Jedes Kind muss die gemachten Erfahrungen mit dem Tod verarbeiten. Das ist wichtig, denn irgendwann bricht sie aus. Das kann auch erst in der Pubertät der Fall sein.“ Dabei gehe es nicht darum, dass ein Kind weinen müsse. Jeder darf so trauern, wie er das möchte. Und das ist gut so.