Trauer hat viele Gesichter

Hospiz Vorarlberg bietet im April wieder Trauercafés an. Die Trauer um einen nahestehenden Menschen bedeutet für die Zurückbleibenden oft nicht nur eine schwere, sondern manchmal auch sehr einsame Zeit.

Hospiz Vorarlberg lädt ein, sich bei einem gemeinsamen Nachmittagskaffee mit Menschen zu treffen, denen das Gefühl der Trauer vertraut ist. In einer geschützten Atmosphäre sind die Besucher*innen mit allen Fragen und Gefühlen herzlich willkommen. Das Angebot richtet sich an trauernde Menschen - unabhängig davon, wie lange der Verlust zurückliegt und unabhängig von Konfession und Nationalität.

Lochau, Pfarrheim Lochau, in Kooperation mit den Pfarren Leiblachtal am Samstag, 14.30 bis 17.00 Uhr am2. April, 7. Mai, 4. Juni