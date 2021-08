Trauer bei der VEU Feldkirch vor dem Endspurt der Testserie

Ein langjähriger Crack der Montfortstädter ist verstorben. Freundschaftsspiel gegen Deutschen Zweitligist für die VEU Feldkirch.

Der nächste Pre Season Gegner der VEU ist ein Wolfsrudel aus dem Schwarzwald. Die Mannschaft aus der südlichsten Großstadt Deutschlands nimmt an der zweithöchsten deutschen Liga, der DEL 2 teil. Der Kooperationspartner der Schwenniger Wild Wings gastiert am Dienstagabend zur Saisonvorbereitung in Feldkirch.