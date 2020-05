"Traue meiner Mannschaft noch viel zu"

SC Hohenweiler Coach Daniel Dominikovic bleibt noch ein Jahr Trainer im Leiblachtal

HOHENWEILER. „Gerade nach dem erfolgreichen Herbst traue ich meiner Mannschaft noch viel zu. Es freut mich, dass die Reise noch weiter geht“, sagt Daniel Dominikovic (44), der Dietrich Luft&Klima SC Hohenweiler noch ein Jahr coachen wird. Beim Abbruch der Meisterschaft lag Hohenweiler (1. LK) an der ausgezeichneten dritten Stelle und hatte reelle Aufstiegschancen erstmals in der Landesliga spielen zu dürfen. „Die zwei Jahre in Sulzberg waren für die Weiterentwicklung sehr gut, aber jetzt ist es Zeit zum Stammklub zurückzukehren“, so Hohenweiler Neuzugang Patrick Eller.