Transparenter Lohnzettel: "Einige Betriebe haben selbst Initiative ergriffen"

Auf Lohnzetteln wird nicht vollständig aufgeführt, wie viele Abgaben vom Gehalt tatsächlich abgeführt werden. Die Vorarlberger Industriellenvereinigung schließt sich der Forderung nach mehr Transparenz an. Einige Ländle-Betriebe sind bereits selbstständig vorgeprescht.

Hoffnung auf Sensibilisierung

Wir haben bei der Vorarlberger Industriellenvereinigung nachgefragt, was sie von dem Vorschlag hält. “Ein transparenterer Lohnzettel macht grundsätzlich Sinn, allerdings kommt es auf die konkrete Ausgestaltung an und dazu ist noch zu wenig bekannt”, so Mathias Burtscher von der IV. Man erhofft sich von einem Transparenten Lohnzettel aber eine Sensibilisierung gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass der Netto-Gehalt nur einen Teil der Personalausgaben für die Unternehmen ausmache und die gesamte Steuer- und Abgabenquote in Österreich zu hoch sei.