Lohnzettel zeigt nicht alle Abgaben auf

Wer kennt es nicht, wenn man in einem Stellenangebot oder dem Arbeitsvertrag mit seinem Bruttogehalt konfrontiert wird. Der erste Gedanke dürfte hier in den meisten Fällen recht leicht zu erraten sein. Wieviel bleibt mir denn von meinem Gehalt übrig, nachdem alle Abgaben abgeführt wurden?

So äußerte sich auch Bundeskanzler Sebastian Kurz im Dezember 2017 zu der Thematik, als er unter dem Motto “Comeback für Österreich” seine Schwerpunkte vorstellte. Einer davon war die Entlastung der Steuerzahler, indem die Steuer- und Abgabenquote in Richtung 40 Prozent gesenkt werden sollte.

Durch eine Neuregelung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge wurde im Juli 2018 schließlich für rund 600.000 Österreicher ein Schritt zu einem höheren Nettogehalt wirksam. Bundesministerin Hartinger-Klein äußerte sich nach der entsprechenden Abstimmung am Anfang des Jahres 2018 sichtlich zufrieden. Inwieweit auf dem “Jobgipfel” der Regierung am 19.09.2018 auch die Nettolöhne thematisiert werden, bleibt allerdings abzuwarten.

Doch wie hoch sind die Abgaben auf Arbeit in Österreich überhaupt? Wofür werden die Gelder verwendet und ist der Lohnzettel in dieser Hinsicht wirklich transparent?

Nach einer OECD-Studie (Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) vom 26.April 2018 liegt Österreich bei den Abgaben im europäischen Spitzenfeld. Höhere Belastungen für Arbeitnehmer gebe es nur in Belgien, Deutschland, Italien und Frankreich. So ist die Abgabenlast in Österreich, nach einem Rückgang wegen der Steuerreform 2016, im Vorjahr wieder leicht gestiegen. Bei einem alleinstehenden Durchschnittsverdiener (knapp 46.000 Euro Jahresbrutto bei Vollzeit) flossen 47,4 Prozent der gesamten Lohnkosten an die Finanz oder die Sozialversicherung. Mitgerechnet werden hier auch Dienstgeberbeiträge. Im OECD-Schnitt sind es lediglich 35,9 Prozent.

Wie eine der APA vorliegende Aufstellung des WIFO (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung) zeigt, hängt in Österreich fast die Hälfte der Staatseinnahmen an den Einkommen der Arbeitnehmer. Demnach machen die Gesamtabgaben auf unselbständige Arbeit 75,9 Mrd. Euro aus. Wobei aber nur ein geringer Anteil auf die Lohnsteuer entfällt (19,2 Mrd. Euro). Der Großteil fließt in die Sozialversicherung (44,2 Mrd. Euro), also in die Absicherung der Arbeitnehmer durch Pensions-, Kranken-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung. Zusätzlich bezahlen vor allem die Arbeitgeber noch weitere Abgaben auf die Lohnsumme ihrer Mitarbeiter (12,5 Mrd. Euro). Damit finanziert der Staat unter anderem Familienbeihilfen und Wohnbauförderung.