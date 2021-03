Transferkracher! Stojanovic wird ein Roter Teufel

Der 28-jährige Kreisläufer aus Kroatien sorgt für die nächste Verstärkung in den Reihen vom HC Hard.

Kurz vor Auftakt der Bonusrunde in der spusu LIGA Meisterschaft gibt der Alpla HC Hard die Verpflichtung eines weiteren Spielers bekannt. Der 28-jährige Kreisläufer Jadranko Stojanovic sorgt für die nächste Verstärkung in den Reihen der Roten Teufel vom Bodensee.

Auch im Aufeinandertreffen im letzten Spiel des Grunddurchgangs der Harder (27.02.2021, Sporthalle am See) präsentierte sich Stojanovic stark und erzielte für die Weststeirer insgesamt sieben Treffer und wurde als bester Torschütze der Partie auf Seiten der Gäste zurecht zum Man of the Match gekürt.