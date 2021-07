Transferhammer! "Ygor der Schreckliche" stürmt in Lochau

Ex-FC Dornbirn Goalgetter kehrt nach seinem Trip in Äqypten ins Ländle zurück.

Vorarlbergligaklub SV typico Lochau gelang der Transfercoup. Er ist zurück im Ländle. Die Rede ist von Ex-FC Dornbirn Goalgetter Ygor Carvalho Vieira (30). Der torgefährliche Angreifer war nach seinem Kurz-Abenteuer in Ägypten im Klub FC Masr seit eineinhalb Jahren vereinslos und unterzeichnete nun einen gültigen Vertrag bei den Leiblachtalern. „Ygor der Schreckliche“ ist für das Team von Trainer Rifat Sen sicher eine sehr große Verstärkung. Carvalho hat beim FC Dornbirn von 2016 bis 2019 in 79 Meisterschaftsspielen 51 (!) Tore geschossen und war auch beim FC Langenegg in der Saison 2015/2016 mit dreizehn Treffern eine Torgarantie. Lochau ist nun der dritte Vorarlberger Klub, wo Carvalho auf Torjagd geht. Mit Emanuel Rudhart (Ottobeuren/Ger) und Bilal Gümüs (Lindau) kommen zwei weitere Verstärkungen nach Lochau.