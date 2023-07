Tränen und Umarmungen bei Abschluss der Klima-Protestwelle in Wien

Zum Abschluss der Protestwelle haben die Klimaaktivistinnen und -aktivisten der "Letzten Generation" am Dienstag in der Bundeshauptstadt beim Getreidemarkt und der Wienzeile erneut den Verkehr lahmgelegt und vor der Secession eine Pressekonferenz abgehalten.

"Regierung hat immer noch keinen Plan"

Hagen-Canaval: "Hört auf den Klimarat!"

"Wir verlieren langsam die Geduld", meinte die Aktivistin. "Warum ein erneuter Konsultationsprozess, wenn eh nichts davon umgesetzt wird." Der Protest würde mittlerweile seit eineinhalb Jahren laufen - "friedlich und entschlossen". Aber nicht einmal das würde die Entscheidungsträger dazu bringen, das "Allernötigste und Allereinfachste zu tun". Hagen-Canaval: "Hört auf den Klimarat! Wir wissen, was zu tun ist, um das Allerschlimmste abzuwenden." Empört zeigte sich die Pressesprecherin, dass die Polizei, die die Demonstration begleitete, ihre Aktion als einen Protest mit "bedrohlichem Charakter" bezeichnete und diese auflöste. "Was ist daran bedrohlich, wenn da friedlich Mensch sitzen und einfordern, eine verdammte Zukunft zu haben." Unterstützt wurden die Aktivistinnen und Aktivisten von den "Scientists For Future", "Omas gegen Rechts" sowie den "Parents For Future".