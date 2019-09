Traktorenhochburg Übersaxen

Weit über 100 Traktoren bevölkerten die Berggemeinde

Übersaxen. Fast hätte das Wetter den Veranstaltern der Funkenzunft Übersaxen rund um Obmann Daniel Lins einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber nahezu pünktlich zur großen Traktorenparty wurde der Regen deutlich weniger und so stand einem gemütlichen Fest nichts mehr im Wege. Erneut versammelten sich mehr als 100 Traktoren in allen Größen, Farben und Formen in Übersaxen. Neben vielen neuen Modellen gesellte sich auch so mancher liebevoll gepflegter Oldtimer darunter. Viele Kinder hatten dann auch sogleich ihren Trettraktor von zuhause mitgebracht und machten damit den Dorfplatz unsicher, während die Eltern sich von der Gastronomie verwöhnen ließen. Auch sonst war für Abwechslung beim Nachwuchs gesorgt. Kinderschminken und eine Hüpfburg luden zum Spielen ein und standesgemäß war auch ein Traktorenrundkurs aufgebaut. Für die musikalische Untermalung sorgten „Die Nachtfalter“ mit Klassikern der Unterhaltungsmusik. Am Nachmittag folgte der von weitem laut hörbare Höhepunkt: der komplette Traktorentross machte sich auf zu einer Rundfahrt rund um die Gemeinde. Diese endete wieder am Dorfplatz wo die Besucher, mitten drin auch Bürgermeister Rainer Duelli, einen gemütlichen Ausklang des Tages feierten. CEG