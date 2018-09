Traktoren stürmten Übersaxen

Über 150 Teilnehmer bei großem Treffen

Übersaxen . Bereits zum fünften Mal veranstaltete die Funkenzunft Übersaxen das große Traktorentreffen. Laut Eigendefinition für Groß und Klein, für Jung und Alt. Mit diesem Motto wussten die Veranstalter rund um Obmann Alexander Breuß , Vize Heiko Lins und ihrem gesamten Team erneut zu überzeugen. Highlight und krönender Abschluss des Fest war erneut die Rundfahrt durch die Gemeinde. Exakt 152 Teilnehmer aus Vorarlberg, aber auch aus dem benachbarten Deutschland und der Schweiz bewegten ihre verschiedenen Zugmaschinen in beeindruckender Manier entlang der Zuschauermassen. Mit darunter interessierter Zaungast war auch Bürgermeister Rainer Duelli : „Das Übersaxner Treffen ist immer etwas Besonderes. Bei uns ist jeder Traktorbesitzer willkommen.“ Besonders fasziniert waren Duelli und auch der Rest der Besucher von der bunten Vielfalt der teilnehmenden Landwirtschaftsgeräte. Liebevoll gepflegte Oldtimer waren ebenso zahlreich vertreten wie moderne und schon allein von ihrer Größe imposante Gefährte. Motorengeräusche und auch die Hupen der zahlreichen Vehikel waren schon von weitem zu hören.

Getreu dem Motto der Veranstaltung wurde schon vor der Rundfahrt ein abwechslungsreiches Programm geboten. Zur Mittagszeit labten sich die Besucher mit Köstlichkeiten vom Grill, aus der Flasche und aus dem Fass. Für den musikalischen Wohlgenuss sorgte die Partyband Pulsschlag. Auch den anwesenden Kindern wurde dank der Organisatoren nicht langweilig. Diese tobten sich in der Hüpfburg aus, beim Schminken konnten die Gesichter bunt bemalt werden und auf einem Rundkurs konnten sich die Traktorfahrer von Morgen an verschiedenen Tretfahrzeugen versuchen. Ein zünftiges Fest im sonst so beschaulichen Übersaxen. CEG