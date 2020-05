Trainingsstart beim FFC Vorderland

Ab sofort dürfen auch die Amateurvereine wieder trainieren.

Wieder vereint. Die beiden FFC VORDERLAND Teams nahmen nach rund zweieinhalb Monaten Pause das Training in Kleingruppen wieder auf. Ab sofort stehen die Spielerinnen also wieder auf dem Trainingsplatz.

Am zweiten März Wochenende stand sowohl das Bundesliga Team des FFC, als auch das Future Team letztmals gemeinsam auf dem Platz. Das letzte Training in Vollbesetzung vor dem Corona bedingten Lockdown fand am 11. März statt.

Ab diesem Zeitpunkt trainierten Mädchen zu Hause, nach Trainingsplänen der Trainer.