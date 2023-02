Training, Teamgeist und Spaß perfekt kombiniert

Die U14 des SC Admira Dornbirn erlebte ein aufregendes Trainingslager im Olympiazentrum Dornbirn.

„Das Trainingslager ist eine super Vorbereitung und Motivation für die anstehenden Play Offs und die Spieler als auch die Eltern waren sofort begeistert und haben uns unterstützt“, erklärt der ambitionierte Nachwuchstrainer. Die U14-Admiraner haben in der vergangenen Herbstrunde kein Spiel verloren haben und führen somit die Tabelle an. Das intensive Training im Olympiazentrum ist daher perfekt, für die Mission „Meistertitel“.

Bereits um 7.00 Uhr hieß es für die Nachwuchskicker jeden Morgen Tagwache – inklusive Betten machen und aufräumen. „Die Jungs lernen in der Woche nicht nur beim Kicken dazu, sondern sollen wichtige Erfahrungen für das Leben sammeln. Neben dem sportlichen Aspekt wird vor allem der Teamgeist und die Freundschaft untereinander gestärkt, denn das Zwischenmenschliche ist in einer Mannschaft sehr wichtig“, so Gasovic. So standen neben Fußball auch ein Besuch im Hallenbad, zusammen Champions League schauen und lustige Spieleabende auf dem Programm.