Training in Lauterach, Heimspiele auf der Birkenwiese

Die Entscheidung ist gefallen, wo die FC Dornbirn Frauen bis Saisonende spielen.

Bis Saisonende ist nun klar, wo die FC Dornbirn Frauen für die Rückrunde in der ÖFB Frauen 2. Liga die Trainingseinheiten absolvieren und die sechs Heimspiele bestreiten. Zwischen FC Lauterach und FC Dornbirn Frauen gibt es nun eine Vereinbarung bis zum Meisterschaftsschluss. Vier Mal am vormittag und viermal am Abend wöchentlich darf die Truppe um Trainer Urs Mathis auf dem neuen Trainingsgelände der Sportanlage Ried in Lauterach die Trainingseinheiten machen. Die noch ausstehenden sechs Heimspiele im Frühjahr werden Caroline Fritsch und Co. auf der Dornbirner Birkenwiese auch aufgrund der bestehenden Sponsorenverträge austragen. Die Zukunft für die neue Saison ist noch offen. „Es ist ein erstes Kennenlernen und wir schauen es uns an“, sagt Lauterach Präsident Norbert Heimpel. Vor allem gibt es im Frühjahr auch eine Spielgemeinschaft der U-16-Mädchenmannschaft von Lauterach und FC Dornbirn, die bei den Burschen der Unter-14-Jährigen auf Landesebene mitspielen. Zufrieden zeigt sich auch FC Dornbirn Geschäftsführer Werner Brunold: „Mit dieser Konstellation kann ich und die Mannschaft gut leben“.