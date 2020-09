Trainerwechsel in Koblach: Ein Ex-Spieler übernimmt

Dreimal war Mario Ledetzky schon als Spieler beim FC Koblach tätig, jetzt sitzt er auf der Betreuerbank

Trainerwechsel beim Tabellenzehnten in der Landesliga, Peter Dach FC Koblach. Mario Ledetzky (49) übernimmt den Kummenbergklub, wo er schon dreimal als Spieler Ende der 90iger und Anfang des neuen Jahrhundert in Koblach als Stürmer spielte. Die Ära von Thomas Kirchmann (39) ist zu Ende. Die Trennung erfolgt einvernehmlich. Die 2:4-Niederlage zuhause gegen FC Mohren Dornbirn Juniors hat nun doch Folgen für Thomas Kirchmann. 16 Meisterschaftsspiele war Kirchmann in Koblach als Coach tätig. Übrigens: Koblach Sportchef und Mario Ledetzky arbeiteten schon beim FC Schruns mehrere Jahre erfolgreich zusammen. Am Samstag, 15.30 Uhr in Hatlerdorf sitzt Mario Ledetzky erstmals als Koblach Coach auf der Betreuerbank.