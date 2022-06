Trainerentscheidung und Torhüterfrage in Hohenems

Die Grafenstädter haben noch keinen neuen Coach und kein fitten Torhüter im Spiel in Schwaz.

Die Trainerfrage beim Westligaklub VfB Hohenems ist kurz vor der endgültigen Entscheidung. Neben dem wohl heißesten Kandidat Martin Brenner (36) sollen laut Hohenems Sportchef Tamas Tiefenbach (49) noch weitere zwei Übungsleiter ein Thema sein und könnten Nachfolger von scheidenden Coach Goran Milovanovic-Sohm (46) werden. Nach den beiden Neuzugängen Aaron Kircher (30) und Valdir Henrique Barbosa de Lima (24) sind die Grafenstädter noch auf der Suche von bis zu zwei Defensivkicker. Derzeit sind ein Deutscher und ein Slowene auf Probetraining in Hohenems. Zwei Spieltage vor dem Saisonende in der Westliga liegt Hohenems nur an der vorletzten Stelle. Beim frischgebackenen Meister Schwaz hoffen die Emser nach zwei Niederlagen auf eine Rückkehr auf die Erfolgsstraße. Allerdings wird erst kurz vor Spielbeginn entschieden, ob Standardtormann Andre Breitfuß (25) nach seinen gesundheitlichen Problemen (Röteln am Fuß) wieder einsatzbereit ist. Die beiden Schlussmänner Noah Miemelauer (23/Schulter) und David Fussenegger (Knie)sind wegen Verletzungen ebenfalls sehr fraglich. Mit Tim Wolfgang (24), Rotsünder Nikola Potic (19) und Dominik Fessler (23) fehlt ein starkes Trio.