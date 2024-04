Trainereffekt beim Sportklub Brederis blieb aus

Neotrainer Ergün Karatay erlitt zum Frühjahrsstart mit seiner neuen Mannschaft zwei Niederlagen.

RANKWEIL. Der Trainereffekt beim Fußball Landesliga Tabellenschlusslicht Metzler Werkzeuge SK Brederis blieb aus. Die ersten beiden Meisterschaftsspiele im Frühjahr unter dem neuen Trainer Ergün Karatay haben die Bresner verloren. Nach der 1:2-Niederlage beim direkten Abstiegskonkurrenten Ender Klimatechnik TSV Altenstadt gingen Dominic Hehle und Co. zur Frühjahrsheimpremiere gegen VfB Hohenems 1b mit 2:3 ebenfalls als Verlierer vom Hauptspielfeld im Römerstadion. Schon nach einer Viertelstunde lag Brederis wegen einem Doppelpack von Nicolas Cermak (5./15.) mit 0:2-Toren zurück. Der Hausherr gab aber nicht auf und konnte durch Neuzugang Enes Keskin und einem Eigentor des Emsers Raphael Schmid zwei Treffer erzielen. Allerdings gelang ausgerechnet dem Pechvogel Raphael Schmid das vielumjubelte Siegtor für die Grafenstädter (68.). Aus den letzten zehn Meisterschaftsspielen erreichte SK Brederis nur ein einziger Erfolg. Mindestens acht Zähler fehlen den Bresnern derzeit auf einen Nichtabstiegsplatz. Mit nur sechs Punkten aus vierzehn Partien ziert der Oberländer-Klub ganz klar das Tabellenende in der Sechstklassigkeit. Seit der Saison 2016/2017 ist der SK Brederis in dieser Leistungsstufe vertreten, hatte aber schon einigemale aufgrund keiner fälligen Absteiger das Quäntchen Glück in der Landesliga bleiben zu dürfen. In dieser Meisterschaft droht Brederis aber ganz klar der Absturz in die erste Landesklasse. Auf das LL-Tabellenschlusslicht warten mit Nüziders (a), Viktoria Bregenz (h), Kennelbach (a) und Schruns (h) zum größten Teil schwere Aufgaben um überhaupt zu Punkten.VN-TK