Trainerduo hat Corona und verpasst das Ländlederby

Sabine Kainrath wird den SSV Dornbirn Schoren am Samstag beim Ländle-Derby in Feldkirch interimistisch betreuen.

Ausgerechnet vor dem Ländle-Derby in der elften Runde des Grunddurchgangs der WHA MEISTERLIGA am kommenden Samstag in Feldkirch fällt beim SSV Dornbirn Schoren das Betreuer-Duo Emanuel Ditzer und Ludwig Szövetes wegen Covid-19-Infektionen aus.