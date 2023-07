Trainer wird auch neuer Sportchef bei Lauterachs Handballer

Wie der HcB Lauterach nun bekannt gibt wird Ranko Dzolic in der kommenden Saison, zusätzlich zu seiner Trainerposition, die Rolle des sportlichen Leiters übernehmen wird. Mit seiner internationalen Erfahrung hat Ranko in den letzten beiden Spielzeiten herausragende Ergebnisse mit den Jugendmannschaften erzielt und in der vergangenen Saison eine außergewöhnliche Leistung und Führung im Herrenteam gezeigt.