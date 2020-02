Trainer-"Tausch" bei Feldkirchs Handballern

In beiden Kampfmannschaften der Montfortstädter wurden die Trainer ausgetauscht

Die erste Bewährungsprobe für Attila Czetenyi ist das Derby am kommenden Samstag in Hohenems (Spielbeginn um 18 Uhr), Christoph Bobzin muss sich mit den Damen beim Doppelspielwochenende am Samstag in Stockerau und am Sonntag bei Rekordmeister Hypo Niederösterreich beweisen.