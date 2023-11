Tragödie bei Swift-Konzert: Fan stirbt während der Show

Aufgrund der hohen Temperaturen verliert eine junge Frau während der Show des Superstars ihr Leben.

“Ana Benevides, die gestern Abend das Konzert der The-Eras-Tour in Rio besuchte, ist verstorben”, postete Swift am Samstag in einem Social-Media-Beitrag. “Ich kann euch gar nicht sagen, wie erschüttert ich darüber bin”, teilte sie auf Instagram mit.