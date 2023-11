Taylor Swift: Als ein BH auf die Bühne fliegt, ist der Spaß vorbei

Taylor Swifts turbulente Tour-Etappe: Fan-Liebe, Bühnen-Schocks und ein tanzender Football-Star

Die Pop-Ikone Taylor Swift ist zurück im Rampenlicht und wie! Nach einer wohlverdienten Pause post US-Tour, hat die Sängerin die internationale Etappe ihrer "Eras"-Tour begonnen, und die Fans in Südamerika können einfach nicht genug von ihr bekommen. Doch die jüngste Show in Buenos Aires hatte mehr zu bieten als nur ihre chart-topping Hits.

Taylor Swift in Argentinien © AP

Die Vorfreude war riesig, einige Hardcore-Fans hatten sogar seit fünf Monaten vor dem Stadion campiert, um einen Platz in der ersten Reihe zu ergattern. Als der Tag endlich kam, war die Energie im Stadion elektrisch, und die Fans hatten ihre Liebe für Taylor mit zahlreichen Geschenken zum Ausdruck gebracht.

Doch nicht alles war Drama in Buenos Aires. Ein Highlight der Show war definitiv der Auftritt von Travis Kelce, dem Football-Star und Taylors bessere Hälfte. Travis, der im VIP-Zelt tanzte, schien seine Freundin mit seiner Anwesenheit sehr glücklich zu machen. Die Fans waren begeistert, als Taylor eine Songzeile in "Karma" für ihn änderte und nach dem Auftritt direkt in seine Arme stürmte und ihn küsste. Die Liebe zwischen den beiden schien die Fans nur noch mehr zu begeistern.