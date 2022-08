Tragisches Unglück: Mutter und Sohn (6) von Baum erschlagen

Nach dem Vorfall wurden alle Wanderwege in der Umgebung gesperrt.

Im Kanton St.Gallen kam es am Wochenende zu einem tragischen Unfall. Eine Mutter und ihr erst sechsjähriger Sohn wurden von einem Baum erschlagen.

Am Sonntag, 21. August 2022, kurz vor 11.50 Uhr, stürzte im Schweizer Rheintal ein Baumstamm auf die alte Badstrasse. Er verletzte eine 42-jährige Frau und deren Sohn (6) so schwer, dass Beide noch an der Unfallstelle verstarben.

Baumstamm löste sich

Die Frau war mit ihrem Sohn und weiteren Personen auf der Kiesstrasse von Bad Ragaz her in Richtung Taminaschlucht unterwegs. Die Strasse wird links durch einen Bach begrenzt. Rechts befindet sich eine fast senkrecht in die Höhe ragende Felswand. Diese ist im oberen Teil mit Bäumen bestückt. Ein Baumstamm löste sich im oberen Teil der Wand und fiel auf die Strasse. Dort traf der Stamm die im Kanton Appenzell-Ausserrhoden wohnhafte Mutter mit ihrem Sohn. Leider konnten die Angehörigen der Rettung und der Notarzt der AP3 Luftrettung nur noch den Tod der Beiden feststellen.

Alle Wanderwege gesperrt

Die alte Badstasse ist ein beliebter, flache Kiesstrasse, die von Bad Ragaz zur Taminaschlucht führt. Er wird an Ausflugstagen von hunderten von Personen begangen. Die Strasse ist für den privaten Verkehr gesperrt. Es besteht eine stündliche Postautoverbindung.

Nach dem Vorfall wurden alle Wanderwege in der Umgebung gesperrt. Am Montag wird die rund vier kilometerlange Strecke durch Fachleute kontrolliert. Diese Strasse wird dreimal wöchentlich durch Mitarbeitende des Strassenkreisinspektorates Buchs visuell kontrolliert. Letztmals fand dies am Freitagnachmittag statt. Jeweils im Frühjahr wird die Strecke durch Forstfachleute und Höhenarbeiter kontrolliert und nötigenfalls Bäume gefällt.

Nebst mehren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen wurde die Feuerwehr, Forstsachverständige sowie ein Vertreter der Gemeinde Pfäfers und des Strassenkreisinspektorates aufgeboten. Für die Betreuung der Angehörigen wurde die psychologische Erste Hilfe hinzugezogen.