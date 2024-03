Tragisches Ende einer Skitour: Vermisster Österreicher in der Schweiz verstorben

Ein seit Montagmorgen in Gargellen vermisster Skitourengänger wurde stark unterkühlt in der Schweiz gefunden und verstarb später im Krankenhaus.

Am Dienstagvormittag ist auf einer Hochebene in St. Antönien ein seit Montagmorgen in Österreich vermisster Skitourengänger stark unterkühlt gefunden worden. Er wurde mit einem Helikopter in ein Spital geflogen, in welchem sein Tod festgestellt wurde.

Skitourengeher startete in Gargellen

Der 62-jährige Österreicher startete am Sonntag in Gargellen (A) seine Skitour zum St. Antönierjoch. Am Montagmorgen hatte er letztmals telefonischen Kontakt mit einer Angehörigen, welcher jedoch nach kurzer Zeit abrupt beendet worden war. Versuche, den Mann telefonisch zu erreichen, blieben erfolglos. Aus diesem Grund wurde gegen Montagmittag eine großangelegte, länderübergreifende Suchaktion gestartet. Am Dienstagmorgen, kurz vor 10.30 Uhr, wurde der Vermisste auf einer Hochebene von gut 2'450 m ü. M. am Fuße der Plattenflue auf Schweizer Gebiet gefunden. Ein Rega-Helikopter flog ihn unter ständiger Reanimation ins Universitätsspital Zürich, in welchem sein Tod festgestellt wurde.