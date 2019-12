54-Jähriger zwischen Auto und Anhänger eingeklemmt - tot

Tragischer Unfall mit Todesfolge im Betriebsgebiet von Dornbirn Gütle.

In Dornbirn Gütle ist am Sonntagnachmittag ein 54-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Gegen 13.00 Uhr versuchte der Arbeiter mittels Seilwinde einen Pkw auf einen Anhänger zu verladen. "Um die Lenkung für die Verladung einzustellen, beugte sich der Mann vermutlich von außerhalb des Fahrzeuges durch die Türe in den Innenraum, um an das Lenkrad zu gelangen", geht aus dem Polizeibericht hervor.