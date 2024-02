Tragischer Unfall in Dornbirn: 53-Jähriger von Baum erschlagen

Ein tragischer Arbeitsunfall hat sich am Freitag in Dornbirn ereignet. Ein 53-Jähriger wurde beim Fällen von Bäumen tödlich verletzt, als er vom Geäst eines fallenden Baumes getroffen wurde.

Der Unfall ereignete sich am Freitag (9. Februar) gegen 10.00 Uhr im Bereich Ebnit an der Umfahrungsstraße Staufensee, wo der Mann zusammen mit zwei anderen Personen (eine Frau und ein weiterr Mann) damit beschäftigt war, zwei Bäume, einer davon morsch, zu fällen.

Baumbruch trotz Sicherungsmaßnahmen

Damit der morsche Baum nicht auf die darunter befindliche Straße fallen konnte, wurde dieser mit einem Stahlseil über eine Umlenkung an einem vermeintlich gesunden Baum gesichert. Der morsche und zu entfernende Baum wurde durch einen 76-jährigen Mann ordnungsgemäß angesägt. Anschließend bediente der 53-jährige Mann die Stahlwinde am Traktor und zog das Stahlseil an. Dabei brach der Baum, an welchem die Umlenkung angebracht war, und fiel in Richtung des 53-Jährigen.