Tragischer Unfall bei Sommernachtsfest

Beim Sommernachtsfest des Musikvereins Gaschurn-Partenen ist es am Freitagabend zu einem tragischen Unfall gekommen.

Am Freitag, den 05.08.2022 gegen 22 Uhr hielt sich ein 57-jähriger Mann aus Kärnten auf dem Sommernachtsfest des Musikverein Gaschurn-Partenen auf. Während des Abends begab sich der Mann alleine in den hinteren, unbeleuchteten Bereich des Festplatzes. In der Folge kam der Festbesucher ohne fremdes Verschulden zu Sturz.