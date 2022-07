Tragischer Badeunfall: Mädchen (11) ertrinkt

Am Donnerstag ereignete sich ein tödlicher Badeunfall in der Seestadt in Wien-Donaustadt. Ein 11-jähriges Mädchen verstarb noch im Zuge des Rettungseinsatzes.

Gegen 13.40 Uhr rückten die Taucher der Berufsfeuerwehr Wien aus, da ein 11-jähriges Mädchen im Badesee in der Seestadt Aspern in Wien-Donaustadt untergegangen war.

11-Jähriges Mädchen im Badesee in der Seestadt ertrunken

Das Mädchen war im seichten Wasser am Ufer abgerutscht und gelangte in tieferes Wasser. Durch die Taucher der Feuerwehr konnte das Mädchen geborgen werden und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Allerdings verstarb es noch im Zuge des Rettungseinsatzes.

