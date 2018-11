Tränen vor Lachen - und aus Nächstenliebe für Straßenkinder

Einmal auf Harry Marte und Didi Ebster sowie einmal auf Maria Neuschmid und Stefan Vögel folgte Tanzpantomime aus Bukarest.

GÖFIS Bei „Gespiegelte Tränen“ wurde an zwei Abenden Musik- und Theatergenuss mit Spenden für den guten Zweck verbunden. Sowohl auf das Konzert von Harry Marte und Didi Ebster am Freitag als auch auf „Für Immer und Ewig“ von Maria Neuschmid und Stefan Vögel am Samstag folgte eine beeindruckende Tanzpantomime von Gästen aus Bukarest, die im Haus Laza für Obdachlose eine neue Heimat gefunden haben . Den Ausklang am Samstag umrahmte die Band Amarillo aus Wien mit Rock, Funk und Jazz. Alle Künstler traten zugunsten des Projekts „Gespiegelte Tränen“ von Conny Doller auf, das sich in Bukarest für Straßenkinder engagiert. So kamen sämtliche Einnahmen dem Projekt zugute, das sich seit Jahren mit Hilfsgütern und Einsätzen engagiert. Konkret werden im Haus Lazar, einer Concordia-Einrichtung, Obdachlose Jugendliche von der Straße geholt und versorgt. Die Göfnerin Conny Doller ist seit Jahren in Bukarest engagiert und will sich weiterhin für Obdachlose einsetzen.