Traditionshotel Taube: Großbaustelle in Schruns

Wo einst Ernest Hemingway im Montafon residierte, reißen nun Bagger Löcher in den Schrunser Ortskern. VOL.AT sprach mit Taube-Hotelier Seraphin Tschohl über das ambitionierte Projekt – Drohnen-Aufnahmen von der spektakulären Baustelle inklusive!

Jung-Gastronom Seraphin Tschohl blickt trotz Pandemie positiv in die Zukunft. Natürlich traf Corona auch den Montafoner Hotelier hart, gerade der Wintertourismus zählt zu den größten Verlierern in der Krise. Umso wichtiger sei es jetzt, seinen Blick wieder nach vorne zu richten. "Mit der Renovierung und dem Neubau des Hotels Taube bekennen wir uns klar zur Region. Mitten im Dorf soll eine Oase der Ruhe und ein Platz der Begegnung im Zentrum geschaffen werden. Das Kernhaus bleibt bestehen, die Flügel werden abgerissen und entstehen neu. Zusätzlich kommt eine Tiefgarage sowie Freizeit- und Sportanlagen", gewährt der Touristiker Einblick in das spannende Projekt.