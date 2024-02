Traditionsgeschäft erblüht neu: Wieso aus "Blumen Hotz" jetzt "Die Stadtblume" wurde

Von der Filialleiterin zur eigenen Chefin

Neuer Name, neues Konzept

Ein neuer Name musste her. Dafür wurde eine Liste erstellt, die jeder mit Vorschlägen ergänzen konnte. Dann wurde gemeinsam ein neuer Firmenname ausgesucht. "Die Stadtblume war eigentlich von Anfang an oberster Stelle", erklärt sie. "Irgendwie hat das einfach gepasst." Erst Ende Jahr fiel die fixe Entscheidung, der neue Name passe perfekt, ist sich Riccarda Holzer sicher. Doch nicht nur der Name ist neu, es wurde auch umgestaltet: "Es ist einfach leichter, es ist offener", so die Floristin. "Es wirkt viel größer." Für die Kunden bleibt eigentlich alles beim Alten, nur das Aussehen ist jetzt moderner.