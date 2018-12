Traditionelles „Schüblifäscht“ für guten Zweck

Einen gemütlichen Adventabend in angenehmer Gesellschaft verbringen und nebenbei noch Gutes tun, das ist der Sinn dieses Festes.

Die dabei eingenommenen Spenden, diesmal in stolzer Höhe von 750 Euro, flossen, wie jedes Jahr, an die Kaplan BONETTI Sozialwerke und wurden an Sohn Michael Hämmerle, den Leiter der Beratungsstelle, übergeben.