Termin: Traditionelle Krutihoblata in Altach

Am kommenden Samstag ist es wieder soweit und im OGV Vereinsschöpfle im Bofel wird wieder gehobelt.

Als Kapitän James Cook um 1768 in See stach, nahm er rund 60 Fässer Sauerkraut auf seinem Schiff mit. Das war seine Geheimwaffe gegen die Mangelkrankheit Skorbut an Bord. Auch unsere Vorfahren hielten sich in den Wintermonaten mit Sauerkraut bei Laune und bei bester Gesundheit – dieser Tradition wird auch in Altach schon seit Jahren nachgegangen, und der OGV lädt jeden Herbst zum beliebten „Krutihoblata“. Frisch geerntete, knackige Krautköpfe und weiße, saftige runde Räben warten ab 9 Uhr darauf mit den großen, messerscharfen Krauthobeln fein geschnitten und gut gewürzt in den schweren, braunen Gärtöpfen zu verschwinden. „Damit dann ein paar Wochen später diese Köstlichkeit genossen werden kann, ist es vorteilhaft, beim richtigen Mondzeichen das Kraut Lage für Lage mit den Gewürzzutaten in den Gärtopf einzubringen, denn da schauen wir immer drauf“, rät OGV Obmann Herbert Wehinger.